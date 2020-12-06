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Ливитт, Смолка и Топурия одержали победы нокаутом на UFC on ESPN 19

Ливитт, Смолка и Топурия одержали победы нокаутом на UFC on ESPN 19
Бокс/ММА / UFC 0

В эти минуты в Лас-Вегасе на стадионе «ЮЭфСи Апекс» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night (on ESPN 19).

Открыл предварительный кард поединок Джаном Вилланте и Джейком Коллье, который завершился победой Коллье единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Следующие два боя были завершены досрочно – испанец Илья Топурия в первом раунде (2:38) нокаутировал Дэймона Джексона, а Луис Смолка одержал победу техническим нокаутом во втором раунде (2:15) над Хосе Альберто Киньонесом.

UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 19), Лас-Вегас, США
Джан Вилланте - Джейк Коллье (W)
06 декабря 2020, воскресенье. 04:45 МСК
Джейк Коллье
Окончено
PTS
Джан Вилланте
UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 19), Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) - Дэймон Джексон
06 декабря 2020, воскресенье. 05:15 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Дэймон Джексон
UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 19), Лас-Вегас, США
Луис Смолка (W) - Хосе Альберто Киньонес
06 декабря 2020, воскресенье. 05:35 МСК
Луис Смолка
Окончено
TKO
Хосе Альберто Киньонес

Первый бой главного карда завершился победой нокаутом (слэмом) Джордана Ливитта над Мэттом Уиманом уже на 22-й секунде.

UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 19), Лас-Вегас, США
Мэтт Уиман - Джордан Ливитт (W)
06 декабря 2020, воскресенье. 06:15 МСК
Джордан Ливитт
Окончено
KO
Мэтт Уиман

Напомним, что в главном событии турнира выступят средневесы Джек Херманссон и Марвин Веттори. Ранее на турнире был отменён бой россиянина Мовсара Евлоева.

Бой Евлоева с Ландвером на UFC Вегас 16 отменён из-за коронавируса у россиянина
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