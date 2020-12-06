Ливитт, Смолка и Топурия одержали победы нокаутом на UFC on ESPN 19

В эти минуты в Лас-Вегасе на стадионе «ЮЭфСи Апекс» проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night (on ESPN 19).

Открыл предварительный кард поединок Джаном Вилланте и Джейком Коллье, который завершился победой Коллье единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Следующие два боя были завершены досрочно – испанец Илья Топурия в первом раунде (2:38) нокаутировал Дэймона Джексона, а Луис Смолка одержал победу техническим нокаутом во втором раунде (2:15) над Хосе Альберто Киньонесом.

Первый бой главного карда завершился победой нокаутом (слэмом) Джордана Ливитта над Мэттом Уиманом уже на 22-й секунде.

Напомним, что в главном событии турнира выступят средневесы Джек Херманссон и Марвин Веттори. Ранее на турнире был отменён бой россиянина Мовсара Евлоева.