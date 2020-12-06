Грузинский боец Роман Долидзе одержал победу в главном карде UFC on ESPN 19

В главном карде турнира UFC Fight Night (on ESPN 19), проходящего в эти минуты в Лас-Вегасе на стадионе «ЮЭфСи Апекс», состоялся бой в полутяжёлом весе между 32-летним представителем Грузии Романом Долидзе и 27-летним бразильцем Джоном Алланом Арте.

Победу в бою раздельным решением судей одержал Роман Долидзе (28-29, 30-27, 29-28).

Для грузинского бойца это был второй бой в промоушене UFC, в дебютном поединке он одержал победу над россиянином Хадисом Ибрагимовым. Всего на его счету 8 боёв в ММА, в которых он ни разу не уступил.

27-летний бразилец провёл свой 19-й бой в ММА, проиграв в 7-й раз за карьеру.

Напомним, что в главном событии турнира выступят средневесы Джек Херманссон и Марвин Веттори. Ранее на турнире был отменён бой россиянина Мовсара Евлоева.