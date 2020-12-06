Сен-Прё уступил Хиллу техническим нокаутом на UFC on ESPN 19

В главном карде турнира UFC Fight Night (on ESPN 19), проходящего в эти минуты в Лас-Вегасе на стадионе «ЮЭфСи Апекс», состоялся соглавный бой в полутяжёлом весе между 37-летним представителем США Овинсом Сен-Прё и его 29-летним соотечественником Джамалом Хиллом.

Бой завершился победой техническим нокаутом во втором раунде (3:37) Джамала Хилла, которая стала для него 8-й в карьере. Он по-прежнему остаётся непобеждённым.

37-летний ветеран Овинс Сен-Прё потерпел 15-е поражение за карьеру, при 26 победах.

Напомним, что в главном событии турнира выступят средневесы Джек Херманссон и Марвин Веттори. Ранее на турнире был отменён бой россиянина Мовсара Евлоева, а ещё три боя были завершены нокаутами. Также на турнире победу одержал грузинский боец Роман Долидзе.