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Эррол Спенс в бою с Дэнни Гарсией защитил титул чемпиона мира по версиям WBC и IBF

Эррол Спенс в бою с Дэнни Гарсией защитил титул чемпиона мира по версиям WBC и IBF
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В Арлингтоне (штат Техас, США) на стадионе «AT&T» прошёл вечер бокса, главным событием которого стал поединок 30-летнего американца Эррола Спенса — младшего (27-0, 21 КО) и его 32-летнего соотечественника Дэнни Гарсии (36-3, 21 КО) за чемпионские титулы по версиям IBF и WBC в полусреднем весе.

По итогам 12-раундового противостояния Эррол Спенс защитил титул чемпиона мира, одержав победу единогласным решением судей – 116:112, 116:112, 117:111.

Спенс провёл первый поединок после тяжёлой аварии, в которую он попал в октябре 2019 года. В предыдущем бою он по очкам победил экс-чемпиона мира Шона Портера. Что касается Гарсии, то он в предыдущей схватке по очкам победил Ивана Редкача.

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