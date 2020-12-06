Эррол Спенс в бою с Дэнни Гарсией защитил титул чемпиона мира по версиям WBC и IBF
В Арлингтоне (штат Техас, США) на стадионе «AT&T» прошёл вечер бокса, главным событием которого стал поединок 30-летнего американца Эррола Спенса — младшего (27-0, 21 КО) и его 32-летнего соотечественника Дэнни Гарсии (36-3, 21 КО) за чемпионские титулы по версиям IBF и WBC в полусреднем весе.
По итогам 12-раундового противостояния Эррол Спенс защитил титул чемпиона мира, одержав победу единогласным решением судей – 116:112, 116:112, 117:111.
Спенс провёл первый поединок после тяжёлой аварии, в которую он попал в октябре 2019 года. В предыдущем бою он по очкам победил экс-чемпиона мира Шона Портера. Что касается Гарсии, то он в предыдущей схватке по очкам победил Ивана Редкача.
Эррол Спенс – Дэнни Гарсия: прогноз Николая Валуева на бой 6 декабря 2020 года
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