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Веттори победил Херманссона единогласным решением судей в главном бою UFC on ESPN 19

Веттори победил Херманссона единогласным решением судей в главном бою UFC on ESPN 19
Бокс/ММА / UFC 0

В главном бою турнира UFC Fight Night (on ESPN 19), проходящего в эти минуты в Лас-Вегасе на стадионе «ЮЭфСи Апекс», в среднем весе сошлись 27-летний итальянец Марвин Веттори и 32-летним представителем Швеции Джеком Херманссоном.

Победу единогласным решением судей одержал итальянский боец Марвин Веттори – 49:46, 49:46, 49:45.

На счету Марвина Веттори 18 боёв в ММА, в которых он одержал 14 побед и потерпел 4 поражения. Для Херманссона это был 27-й поединок в ММА, который завершился для него 5-м поражением в карьере.

Марвин Веттори заменил в этом поединке 28-летнего американца Кевина Холланда, который 29 ноября выбыл из-за заболевания в результате заражения коронавирусом.

Напомним, что бой Евлоева с Ландвером на UFC Вегас 16 был отменён из-за коронавируса у россиянина.

UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 19), Лас-Вегас, США
Джек Херманссон - Марвин Веттори (W)
06 декабря 2020, воскресенье. 08:15 МСК
Марвин Веттори
Окончено
PTS
Джек Херманссон
Сен-Прё уступил Хиллу техническим нокаутом на UFC on ESPN 19
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