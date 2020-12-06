Веттори победил Херманссона единогласным решением судей в главном бою UFC on ESPN 19

В главном бою турнира UFC Fight Night (on ESPN 19), проходящего в эти минуты в Лас-Вегасе на стадионе «ЮЭфСи Апекс», в среднем весе сошлись 27-летний итальянец Марвин Веттори и 32-летним представителем Швеции Джеком Херманссоном.
Победу единогласным решением судей одержал итальянский боец Марвин Веттори – 49:46, 49:46, 49:45.
На счету Марвина Веттори 18 боёв в ММА, в которых он одержал 14 побед и потерпел 4 поражения. Для Херманссона это был 27-й поединок в ММА, который завершился для него 5-м поражением в карьере.
Марвин Веттори заменил в этом поединке 28-летнего американца Кевина Холланда, который 29 ноября выбыл из-за заболевания в результате заражения коронавирусом.
Напомним, что бой Евлоева с Ландвером на UFC Вегас 16 был отменён из-за коронавируса у россиянина.
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