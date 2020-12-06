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Стали известны обладатели бонусов турнира UFC Вегас 16

Стали известны обладатели бонусов турнира UFC Вегас 16
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 16. В главном бою турнира встречались 27-летний итальянец Марвин Веттори и 32-летний представитель Швеции Джек Херманссон.

Поединком вечера стал главный бой турнира. Победу единогласным решением судей одержал итальянский боец Марвин Веттори – 49:46, 49:46, 49:45.

Бонусы за выступление вечера получили Джордан Лавитт, нокаутировавший Мэтта Уимана в первом раунде, и Габриэль Бенитес, в первом раунде нокаутировавший Джастина Джейнса. Эти бойцы получат по $ 50 тыс. к гонорару.

Напомним, бой российского бойца Мовсара Евлоева на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 16 с американцем Нэйтом Ландвером отменён из-за коронавируса.

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