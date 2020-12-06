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Веттори хочет провести титульный бой с Адесаньей

Веттори хочет провести титульный бой с Адесаньей
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Марвин Веттори выразил заинтересованность в титульном поединке с Исраэлем Адесаньей.

«Вызвал на бой Косту, но к чёрту его. Он только что потерпел сумасшедшее поражение. Зачем мне вообще с ним драться? Хочу титульный бой. Мне нравится идея боя с Костой, но мне кажется, что среди топ-5 рейтинга нет настоящей оппозиции.

Адесанья говорил, что вряд ли снова увидит меня, потому что я не дойду до титульного боя. И знаете, что? Я здесь. Адесанья ничего не просчитал. Ззнаю, что он собой представляет. Мы встречались, я дрался с ним. Я хочу этого поединка», — приводит слова Веттори MMAJunkie.

Напомним, на турнире UFC Вегас 16 в среднем весе сошлись 27-летний итальянец Марвин Веттори и 32-летний представитель Швеции Джек Херманссон.

Победу единогласным решением судей одержал итальянский боец Марвин Веттори – 49:46, 49:46, 49:45.

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