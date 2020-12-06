Фьюри: наш бой с Джошуа пройдёт достаточно быстро
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от потенциального поединка с обладателем титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа.
«Наш бой пройдёт достаточно быстро. Он быстро упадёт. Над нашим поединком с Джошуа давно работают. Надеюсь, когда пандемия останется позади, мы сможем вернуться к тому, что делаем лучше всего, и подготовимся к одному из крупнейших боёв в истории бокса.
Считаю, этот поединок закончится довольно быстро, потому что мы оба выйдем драться. Всё будет резко и быстро. Планирую побить его в первом же раунде. Надеюсь, что вынесу его в первом, втором, третьем, четвертом раунде — сколько для этого понадобится, — приводит слова Тайсона Фьюри Sportbibble.
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