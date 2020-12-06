UFC планирует отчислить 60 бойцов до конца года

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что в ближайшее время промоушен планирует отчислить около 60 бойцов.
«Уйдёт не только Йоэль Ромеро. Вероятно, нас покинут 60 бойцов до кона года. Нас ждут серьёзные изменения в составе участников промоушена. В ближайшие несколько недель вы увидите многие имена в новостях. Иногда приходится принимать сложные решения», — приводит слова Даны Уайта MMAJunkie.
Напомним, ранее стало известно, что четырёхкратный претендент на титул чемпиона UFC, ветеран смешанных единоборств 43-летний Йоэль Ромеро отчислен из лиги.
Ромеро провёл 13 поединков в UFC, в девяти из которых победил. В последних трёх встречах кубинец проиграл, но, по мнению экспертов, все его четыре поражения в карьере в UFC были достаточно неоднозначными. Последний раз Йоэль выходил в октагон в марте 2020 года и уступил Исраэлю Адесанье. На момент отчисления из лиги Ромеро занимал пятое место в рейтинге среднего веса.
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