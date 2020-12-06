Дана Уайт заинтересован в организации поединка между Марвином Веттори и Пауло Костой

Президент UFC Дана Уайт заявил, что он заинтересован в организации поединка между Марвином Веттори и Пауло Костой.



«Мне нравится эта идея», — приводит слова Уайта BJPenn.



Накануне 27-летний итальянец Марвин Веттори встретился с 32-летним представителем Швеции Джеком Херманссоном.



Победу единогласным решением судей одержал Веттори – 49:46, 49:46, 49:45. На счету Марвина Веттори 18 боёв в ММА, в которых он одержал 14 побед и потерпел 4 поражения. Марвин Веттори заменил в этом поединке 28-летнего американца Кевина Холланда, который 29 ноября выбыл из-за заболевания в результате заражения коронавирусом.



Коста в последний раз выходил в октагон 27 сентября на турнире UFC 253. Соперником Косты был чемпион организации Исраэль Адесанья. Адесанья нокаутировал оппонента, а после этого, находясь сверху над соперником, сделал движения, напоминающие половой акт. Коста потерпел первое поражение в карьере, на его счету 13 побед.