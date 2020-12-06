Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Дана Уайт заинтересован в организации поединка между Марвином Веттори и Пауло Костой

Дана Уайт заинтересован в организации поединка между Марвином Веттори и Пауло Костой
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт заявил, что он заинтересован в организации поединка между Марвином Веттори и Пауло Костой.

«Мне нравится эта идея», — приводит слова Уайта BJPenn.

Накануне 27-летний итальянец Марвин Веттори встретился с 32-летним представителем Швеции Джеком Херманссоном.

Победу единогласным решением судей одержал Веттори – 49:46, 49:46, 49:45. На счету Марвина Веттори 18 боёв в ММА, в которых он одержал 14 побед и потерпел 4 поражения. Марвин Веттори заменил в этом поединке 28-летнего американца Кевина Холланда, который 29 ноября выбыл из-за заболевания в результате заражения коронавирусом.

Коста в последний раз выходил в октагон 27 сентября на турнире UFC 253. Соперником Косты был чемпион организации Исраэль Адесанья. Адесанья нокаутировал оппонента, а после этого, находясь сверху над соперником, сделал движения, напоминающие половой акт. Коста потерпел первое поражение в карьере, на его счету 13 побед.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020