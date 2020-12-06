Нурмагомедов представил президента своего промоушена EFC
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме» выложил фото Шамиля Завурова, который стал президентом лиги EFC, владельцем которой является сам Хабиб.
На фото Завурова наложена подпись — «Шамиль Завуров. Президент Eagle FC». Хабиб добавил к этому лишь два слова: «Если что».
Соответствующий пост доступен на странице Нурмагомедова в социальной сети.
Напомним, Хабиб Нурмагомедомедов выкупил лигу GFC и переименовал в EFC несколько недель назад, официально это было подтверждено 2 декабря. 4 декабря промоушен провёл первый турнир под новым брендом. В главном бою вечера на шоу в Москве чемпион лиги в лёгком весе Гаджи Рабаданов уступил решением судей Мехди Дакаеву и лишился титула.
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