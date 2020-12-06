«Это был очень странный звук». Уайт прокомментировал жёсткий нокаут Уимана на турнире UFC

В ночь с 5 на 6 декабря по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 16. В его основном карде прошёл бой в лёгком весе, в котором Джош Ливитт нокаутировал опытного Мэтта Уимана при помощи слэма, потратив на это всего 22 секунды.

Впечатлениями от этого боя поделился президент UFC Дана Уайт, отметив, что с Уиманом всё в порядке.

«С Уиманом всё в порядке. Это был один из самых жёстких нокаутов, которые мне приходилось видеть. Когда он ударился о канвас, был очень странный звук. Это было очень странно. Рад, что с Мэттом всё в порядке», — рассказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Напомним, Ливитт за яркую победу получил бонус в размере $ 50 тыс.