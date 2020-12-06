Дана Уайт не стал отвечать, будет ли Магомедшарипов ждать Яира Родригеса

Президент UFC Дана Уайт не смог ответить на вопрос, будет ли боец полулёгкого веса Забит Магомедшарипов ждать истечения срока дисквалификации Яира Родригеса или встретится с кем-то другим.

«Будет ли Забит ждать марта, когда закончится дисквалификация Родригеса? Я не знаю, пока не могу ответить на этот вопрос», — рассказал функционер на пресс-конференции после турнира UFC Вегас 16.

Напомним, бой Забита Магомедшарипова и Яира Родригеса откладывался несколько раз. Причины этого раскрывались не всегда. Несколько дней назад стало известно, что USADA дисквалифицировало мексиканца до марта 2021 года, так как тот нарушил антидопинговые правила и не уведомил офицеров организации о своём местонахождении, что не дало возможность взять у него анализы.