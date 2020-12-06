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Дана Уайт не стал отвечать, будет ли Магомедшарипов ждать Яира Родригеса

Дана Уайт не стал отвечать, будет ли Магомедшарипов ждать Яира Родригеса
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт не смог ответить на вопрос, будет ли боец полулёгкого веса Забит Магомедшарипов ждать истечения срока дисквалификации Яира Родригеса или встретится с кем-то другим.

«Будет ли Забит ждать марта, когда закончится дисквалификация Родригеса? Я не знаю, пока не могу ответить на этот вопрос», — рассказал функционер на пресс-конференции после турнира UFC Вегас 16.

Напомним, бой Забита Магомедшарипова и Яира Родригеса откладывался несколько раз. Причины этого раскрывались не всегда. Несколько дней назад стало известно, что USADA дисквалифицировало мексиканца до марта 2021 года, так как тот нарушил антидопинговые правила и не уведомил офицеров организации о своём местонахождении, что не дало возможность взять у него анализы.

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