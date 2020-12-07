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«Разбитая глазница, но не сломлен дух». Херманссон показал лицо после боя с Веттори

«Разбитая глазница, но не сломлен дух». Херманссон показал лицо после боя с Веттори
Бокс/ММА / UFC 0

Шведский боец Джек Херманссон опубликовал фото ссадин на своём лице после боя с итальянцем Марвином Веттори.

«Сломанный палец на ноге и разбитая глазница, но не сломлен дух. Цель осталась прежней. Спасибо за вашу поддержку», – написал боец в соцсети.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Джек Херманссон

В главном бою турнира UFC Fight Night (on ESPN 19), прошедшего в Лас-Вегасе на стадионе «ЮЭфСи Апекс», в среднем весе 27-летний Веттори единогласным решением судей одержал победу над 32-летним Херманссоном (49:46, 49:46, 49:45).

На счету Марвина Веттори 18 боёв в ММА, в которых он одержал 14 побед и потерпел 4 поражения. Для Херманссона это был 27-й поединок в ММА, который завершился для него 5-м поражением в карьере.

Марвин Веттори заменил в этом поединке 28-летнего американца Кевина Холланда, который 29 ноября выбыл из-за заболевания в результате заражения коронавирусом.

Веттори победил Херманссона единогласным решением судей в главном бою UFC on ESPN 19
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