«Разбитая глазница, но не сломлен дух». Херманссон показал лицо после боя с Веттори

Шведский боец Джек Херманссон опубликовал фото ссадин на своём лице после боя с итальянцем Марвином Веттори.
«Сломанный палец на ноге и разбитая глазница, но не сломлен дух. Цель осталась прежней. Спасибо за вашу поддержку», – написал боец в соцсети.
Посмотреть фото можно в «Инстаграме» Джек Херманссон
В главном бою турнира UFC Fight Night (on ESPN 19), прошедшего в Лас-Вегасе на стадионе «ЮЭфСи Апекс», в среднем весе 27-летний Веттори единогласным решением судей одержал победу над 32-летним Херманссоном (49:46, 49:46, 49:45).
На счету Марвина Веттори 18 боёв в ММА, в которых он одержал 14 побед и потерпел 4 поражения. Для Херманссона это был 27-й поединок в ММА, который завершился для него 5-м поражением в карьере.
Марвин Веттори заменил в этом поединке 28-летнего американца Кевина Холланда, который 29 ноября выбыл из-за заболевания в результате заражения коронавирусом.
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