Пётр Ян показал фото с Нурмагомедовым

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображены он и обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Снимок сделан в ходе турнира промоушена Eagle Fighting Championship (EFC), который принадлежит Нурмагомедову.

«На первом турнире EFC в Москве. Хабибу — успешного продвижения организации. Надеюсь, что будут ребята из Сибири — Урала, кто будет прославлять наши регионы в организации», — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Петра Яна.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Гладиаторы».

«Два лучших бойца России».

«Может, ты с Хабибом подготовишься к бою? Нормальная идея, мне кажется».