Пётр Ян показал фото с Нурмагомедовым
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображены он и обладатель пояса в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Снимок сделан в ходе турнира промоушена Eagle Fighting Championship (EFC), который принадлежит Нурмагомедову.
«На первом турнире EFC в Москве. Хабибу — успешного продвижения организации. Надеюсь, что будут ребята из Сибири — Урала, кто будет прославлять наши регионы в организации», — подписал он фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Петра Яна.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Гладиаторы».
«Два лучших бойца России».
«Может, ты с Хабибом подготовишься к бою? Нормальная идея, мне кажется».
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