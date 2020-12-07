Исмаилов — Минееву: что ты нюни распустил?! Не веди себя как истеричка!

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов обратился к соотечественнику Владимиру Минееву. Напомним, ранее Исмаилов выразил надежду на бой с Йоэлем Ромеро, которого отчислили из UFC, а Минеев его высмеял.

«Что за паника, Вова?! Что ты нюни распустил?! Соберись, пацан! Мага то, Мага это… Что ты ябедничаешь?! Ты же чемпион типа?! Да, все всё понимают, но ты хотя бы притворись им.

Блин, ты же даже с поясом (Минеев — чемпион промоушена Fight Nights Global в среднем весе. — Прим. «Чемпионата») скучный. Если я назвал чьё-то имя помимо твоего, не веди себя как истеричка. А по поводу моего заработка — учись и не завидуй», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».

Напомним, в ближайшие выходные, 13 декабря, Исмаилов сразится с Иваном Штырковым.