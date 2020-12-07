Девушка — боец MMA Пейдж Ванзант показала яркое фото в купальнике
Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в красный купальник, позирует на бортике у бассейна.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Пейдж Ванзант.
«Почему бы тебе просто не стать моделью?» — спросил один из пользователей в комментариях к соответствующему посту.
Последний поединок 26-летняя Пейдж Ванзант провела 11 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове». Она уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с промоушеном. После этого Ванзант объявила о переходе в лигу кулачных боёв Bare Knuckle FC. Всего на её счету восемь побед и пять поражений в смешанных единоборствах.
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