Герман Стерлигов: Фёдор Емельяненко — негодяй и кощунник. Он раздевался за деньги в MMA

Известный бизнесмен Герман Стерлигов жёстко раскритиковал бойцов смешанных единоборств — в частности знаменитого бойца Bellator Фёдора Емельяненко, — которые, по его мнению, «раздеваются за деньги».

«ММА – это шоу-бизнес. Весь большой спорт – это шоу-бизнес. Это зрелище, а обнажение тела своего запрещено Библией и является мужским стриптизом. Отвратительно, когда люди за деньги раздеваются и валяются друг у друга между ног. Это мерзость.

И это особенно отвратительно, когда некоторые используют христианские символы и святыни, как бы оправдывая и освящая все эти мерзости. И это я говорю о Фёдоре Емельяненко, который надевал и снимал крест многократно перед боями, демонстрируя, что он якобы христианин. Раздевался за деньги и устраивал все эти зрелища.

Здесь просто за бабло раздеваются мужики и устраивают зрелище. И дерзают при этом использовать имя господа нашего, царя царей и владыки владык. Поэтому я считаю Емельяненко негодяем и кощунником», — рассказал Стерлигов в своём YouTube-канале.