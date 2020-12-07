Лобов дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов, который входит в команду бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, рассказал об ожиданиях от матча-реванша ирландца и бывшего временного чемпиона в лёгком весе американца Дастина Порье. Поединок, который возглавит кард турнира UFC 257, состоится 23 января 2021 года.

«Мне кажется, что стиль Конора слишком сложен для Порье. Есть чувство, что реванш закончится так же, как и в первый раз.

Знаю, что Конор в прекрасной форме. У него в Ирландии отличная команда. Он будет готов к январю», — приводит слова Лобова Low Kick MMA.

Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.