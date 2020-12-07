Бивол отреагировал на пост Гвоздика о возвращении в бокс

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол прокомментировал возможное возвращение в спорт бывшего обладателя пояса WBC украинца Александра Гвоздика. Ранее 33-летний Гвоздик намекнул в «Инстаграме», что не исключает возобновления карьеры.

«Честно, не знаю про эту новость. Но если он захочет вернуться, то, на мой взгляд, это будет абсолютно здравой идеей. Это же не возрастной боксёр, у него хороший опыт.

Мой с Гвоздиком бой был бы классным, я бы с радостью провёл такой поединок. Гвоздик – боксёр с именем, совсем недавно владел поясом. Это один из тех боёв, который мне хотелось бы провести. В первую очередь я хочу поединки с чемпионами, а во вторую – со спортсменами с именем», — приводит слова Бивола «Р-Спорт».