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Нурмагомедов: иногда хороший чай может заменить кофе. Но хорошего друга не заменит никто

Нурмагомедов: иногда хороший чай может заменить кофе. Но хорошего друга не заменит никто
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» философский пост. Спортсмен напомнил, что никто не может заменить хорошего друга.

«Иногда хороший чай может заменить кофе, но хорошего друга не заменит никто», — написал он, прикрепив текст к соответствующему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Пётр Ян показал фото с Нурмагомедовым
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