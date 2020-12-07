Нурмагомедов: иногда хороший чай может заменить кофе. Но хорошего друга не заменит никто
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» философский пост. Спортсмен напомнил, что никто не может заменить хорошего друга.
«Иногда хороший чай может заменить кофе, но хорошего друга не заменит никто», — написал он, прикрепив текст к соответствующему фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Пётр Ян показал фото с Нурмагомедовым
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