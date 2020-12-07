Молдавский назвал бойца UFC, который может нокаутировать Джошуа в боксе

Российский боец Bellator Валентин Молдавский, который входит в команду знаменитого бойца MMA Фёдора Емельяненко, сказал, что тяжеловес Фрэнсис Нганну был бы способен нокаутировать чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа в боксёрском поединке.

«Вот этот бой был бы интересным. Может, Нганну совершенно не техничен для бокса, но у него такая сила удара, которой, на мой взгляд, не обладает ни один боксёр.

Плюс боксёры работают по определённой схеме: иногда стоишь в спаррингах с мастером спорта по боксу, и тебе с ним легче работать, чем с каким-то корявым ударником-борцом, ведь у таких спортсменов удар непонятный, вообще неизвестно, откуда прилетает.

И вот, например, условно Джошуа будет рассчитывать на классический бокс, а Нганну занесёт удар по такой непредсказуемой траектории, что Энтони даже не поймёт, что происходит. В общем, у Нганну с такой плюхой однозначно был бы шанс отправить соперника в нокаут», — цитирует Молдавского «Р-Спорт».