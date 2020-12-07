Полпудников проведёт бой против Туменова в андеркарде Исмаилов — Штырков

13 декабря один из самых зрелищных ударников Алексей Полпудников (29-7-1) проведёт свой девятый поединок под эгидой ACA. Соперником Алексея станет Биберт Туменов (9-1), дебютировавший в организации в начале года.
За неделю до боя Полпудников поделился тактическими задумками.
«Биберт – хороший боец. Ворвался в полулёгкий вес. У него очень крутой бэкграунд в любительском боксе. Хорошо бьёт, очень быстр на руках, хорошо двигается. Помимо бокса, я думаю, больше ничего не будет. В этом бою я смогу его бороть, переводить в партер. Поэтому, думаю, бой получится не слишком сложным. Борьба точно будет. Борьба за выживание. На самом деле у меня есть план и побороться, и подвигаться в стойке. У нас же ММА всё-таки. Мы постараемся закатить «бой вечера», — цитирует Полпудникова пресс-служба АСА.
Поединок состоится 13 декабря на турнире ACA 115 в Москве, главным событием которого станет противостояние Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова.
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