Бетербиев: UFC не даёт Сен-Пьеру бой с Нурмагомедовым из-за риска, что Хабиб проиграет

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев поделился мыслями о возможном поединке Хабиба Нурмагомедова и Жоржа Сен-Пьера.



«У Сен-Пьера был спортивный интерес подраться с Хабибом, потому что он уже был чемпионом в двух весах. Но он говорит, что UFC ему не даёт этот бой, потому что есть большой риск, что Хабиб проиграет и он снова завяжет.



Сен-Пьер говорит, что это будет один бой, после которого он окончательно уйдёт. UFC боится поражения Хабиба, потому что он на пике популярности. Со слов Жоржа. Его слова, у него нет проблем с деньгами, у него много контрактов, его могут куда-то на две минуты пригласить и 50 тысяч долларов заплатить. Никаких проблем с деньгами у него нет, у него бизнес-проекты, он снимается в фильмах.



Сен-Пьер до сих пор поддерживает форму, хоть уже и в возрасте. Не знаю, есть ли смысл Хабибу драться с ним в таком возрасте? Даже если Хабиб победит, все скажут, что победил старика, а если проиграет, то наоборот», — сказал Бетербиев в интервью YouTube-каналу «Руки выше».