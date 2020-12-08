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Bellator и PFL не заинтересованы в контракте с Йоэлем Ромеро

Bellator и PFL не заинтересованы в контракте с Йоэлем Ромеро
Бокс/ММА / Bellator 0

Bellator и PFL не заинтересованы в подписании контракта с четырёхкратным претендентом на титул чемпиона UFC, ветераном смешанных единоборств 43-летним Йоэлем Ромеро. Об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани.

Напомним, ранее Ромеро был отчислен из UFC. После этого в прессе появилась информация, что Ромеро может продолжить карьеру в России.

Ромеро провёл 13 поединков в UFC, в 9 из которых победил. В последних трёх встречах кубинец проиграл. Но, по мнению экспертов, все его четыре поражения в карьере в UFC были достаточно неоднозначными. Последний раз Йоэль выходил в октагон в марте 2020 года и уступил Исраэлю Адесанье. На момент отчисления из лиги Ромеро занимал пятое место в рейтинге среднего веса.

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