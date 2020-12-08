Рэйчел Остович исключена из UFC

Американский боец смешанных единоборств (ММА) в наилегчайшем весе Рэйчел Остович исключена из промоушена UFC после трёх поражений подряд, последнее из которых произошло 28 ноября в поединке с Джиной Мазани, сообщает MMA Junkie.

Остович стала одной из первых участниц UFC, исключённых из промоушена. Ранее его президент Дана Уайт заявил, что UFC придётся сократить свой состав примерно на 60 человек. 29-летняя американка подписала контракт с промоушеном в 2017 году. В своём дебютном бою под эгидой UFC Остович победила Карину Геворкян в первом раунде.

В январе 2020 года Рэйчел Остович была дисквалифицирована на восемь месяцев за употребление допинга. Поединок с Мазани 28 ноября стал для неё первым после возвращения.