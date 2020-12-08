«С какой целью интересуешься?» Хабиб Нурмагомедов показал свежее фото

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсмен, который держит в руке стакан с напитком, пристально смотрит в камеру.

«С какой целью интересуешься?» — подписал он фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, 32-летний Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.