Россиянин Максим Власов проведёт бой за вакантный титул WBO 13 февраля

Российский боксёр Максим Власов проведёт поединок за вакантный титул WBO в полутяжёлом весе против американца Джо Смита—младшего 13 февраля. Об этом сообщил инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.
«Источники: первое шоу Top Rank в США в 2021 году утверждено. Джо Смит—младший сразится с Максимом Власовым за вакантный титул чемпиона в полутяжёлом весе 13 февраля. Ричард Комми встретится с Джексоном Маринесом в соглавном событии», — написал Коппинджер на своей странице в «Твиттере».
Власов должен был встретиться в отборочном поединке с другим российским боксёром Умаром Саламовым 20 ноября. Однако у соперника Максима был выявлен коронавирус, и бой был отменён. Саламов сохранит звание претендента на титул и встретится с новым чемпионом WBO.
Смит в первом отборочном поединке в августе этого года победил нокаутом экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Элейдера Альвареса.
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