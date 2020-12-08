Россиянин Максим Власов проведёт бой за вакантный титул WBO 13 февраля

Российский боксёр Максим Власов проведёт поединок за вакантный титул WBO в полутяжёлом весе против американца Джо Смита—младшего 13 февраля. Об этом сообщил инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.



«Источники: первое шоу Top Rank в США в 2021 году утверждено. Джо Смит—младший сразится с Максимом Власовым за вакантный титул чемпиона в полутяжёлом весе 13 февраля. Ричард Комми встретится с Джексоном Маринесом в соглавном событии», — написал Коппинджер на своей странице в «Твиттере».



Власов должен был встретиться в отборочном поединке с другим российским боксёром Умаром Саламовым 20 ноября. Однако у соперника Максима был выявлен коронавирус, и бой был отменён. Саламов сохранит звание претендента на титул и встретится с новым чемпионом WBO.



Смит в первом отборочном поединке в августе этого года победил нокаутом экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Элейдера Альвареса.