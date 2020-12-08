Гассиев назвал самую сильную сторону Усика

Российский боксёр Мурат Гассиев, выступающий в тяжёлой весовой категории, поделился мнением об украинском тяжеловесе Александре Усике. В июле 2018 года Усик победил Гассиева единогласным решением судей, в то время боксёры выступали в первом тяжёлом весе.

«Главная и самая сильная сторона Усика – его любительская школа. Есть боксёры физически сильные, но они не могут донести удар до него. Александр их за счёт школы выигрывает. Может, Усик наберёт мощности, хотя и без этого он может побеждать», — приводит слова Гассиева Sport24.

Также Гассиев прокомментировал победу Усика над британцем Дереком Чисорой 31 октября.

«Не весь его бой против Чисоры, но отрывки видел. Мне очень понравилось. Для Саши это был хороший тест, и он его прошёл», — добавил он.