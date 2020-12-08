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Минеев — Исмаилову: думаешь, много зарабатываешь? Не смеши

Минеев — Исмаилову: думаешь, много зарабатываешь? Не смеши
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев обратился к соотечественнику Магомеду Исмаилову. Напомним, ранее Исмаилов выразил надежду на бой с Йоэлем Ромеро, которого отчислили из UFC, Минеев его высмеял, после чего Магомед заявил, что тот просто завидует его заработкам.

«Чему можно научиться у Маги Исмаилова? Как брать на себя обязательства и не выполнять их. С его слов «как зарабатывать деньги» — Мага, если ты думаешь, что зарабатываешь много, то оставь это при себе, не смеши тех, кто реально много зарабатывает, и не зли тех, у кого нет денег на жизнь.

Как накидывать на себя пуху, а после боя ныть, когда облажался.

P. S. И да, Мага, вот это вот «не послал на хрен!». И что потом? Извинялся бы, как тогда в Турции?» — написал Минеев в своём «инстаграме».

Исмаилов — Минееву: что ты нюни распустил?! Не веди себя как истеричка!
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