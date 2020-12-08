Обидчик А. Нурмагомедова встретится в UFC с ещё одним россиянином

Боец UFC в полусреднем весе Давид Завада узнал следующего соперника. Представитель Германии встретится с россиянином Рамазаном Эмеевым. Их схватка пройдёт 17 января на первом турнире промоушена в 2021 году — UFC Fight Night 184, сообщает UFC Russia на своей странице в «Инстаграме».
Завада последний поединок провёл в ноябре 2019 года. Тогда он досрочно победил Абубакара Нурмагомедова, двоюродного брата чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. То был дебютный бой Абубакара в UFC. Что касается Эмеева, он предыдущий раз бился в июле 2020 года. На турнире в Абу-Даби он решением судей победил Никласа Штольце.
Напомним, что главным событием турнира UFC Fight Night 184 станет схватка экс-чемпиона лиги в полулёгком весе Макса Холлоуэя с Келвином Каттаром.
- 8 декабря 2020
-
20:54
-
19:45
-
18:46
-
17:29
-
16:00
-
14:01
-
13:00
-
12:10
-
12:00
-
11:02
-
10:14
-
10:00
-
09:03
-
08:36
-
00:59
-
00:06
- 7 декабря 2020
-
23:03
-
21:53
-
20:00
-
18:51
-
17:40
-
15:37
-
14:02
-
13:30
-
12:00
-
11:01
-
10:39
-
10:03
-
09:31
-
09:03
-
07:53
-
05:22
-
00:55
- 6 декабря 2020
-
23:55
-
22:59