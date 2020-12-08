Обидчик А. Нурмагомедова встретится в UFC с ещё одним россиянином

Боец UFC в полусреднем весе Давид Завада узнал следующего соперника. Представитель Германии встретится с россиянином Рамазаном Эмеевым. Их схватка пройдёт 17 января на первом турнире промоушена в 2021 году — UFC Fight Night 184, сообщает UFC Russia на своей странице в «Инстаграме».

Завада последний поединок провёл в ноябре 2019 года. Тогда он досрочно победил Абубакара Нурмагомедова, двоюродного брата чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. То был дебютный бой Абубакара в UFC. Что касается Эмеева, он предыдущий раз бился в июле 2020 года. На турнире в Абу-Даби он решением судей победил Никласа Штольце.

Напомним, что главным событием турнира UFC Fight Night 184 станет схватка экс-чемпиона лиги в полулёгком весе Макса Холлоуэя с Келвином Каттаром.