Пулев: не думаю, что Джошуа и Фьюри встретятся. Я одержу победу над Энтони

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев поделился ожиданиями от поединка с Энтони Джошуа, с которым он встретится 12 декабря.
«Мы видели много ошибок в исполнении Энтони. Много плохого. Думаю, что эти ошибки и эти плохие стороны остались при нём. Самое важное то, как в субботу выступлю я. Когда я в форме, то дерусь хорошо. Сейчас я чувствую себя отлично, сильным, здоровым и мощным. Во мне много энергии. После победы буду очень счастлив. Думаю, после Джошуа подерусь с Фьюри, это будет здорово. Не верю, что Джошуа и Пулев встретятся, потому что я одержу победу над Энтони. Думаю, миру нужен такой чемпион, как я. Я иду за титулом», — приводит слова Пулева BoxingScene.
Встреча Пулева и Джошуа состоится в Лондоне. На кону будут стоять пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, которыми владеет Энтони.
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