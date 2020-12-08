Чемпион лиги Rizin показал свои фотографии с войны в Карабахе

Чемпион лиги Rizin в лёгком весе Тофик Мусаев показал свои фото с войны в Нагорном Карабахе. Снимки он выставил на своей странице в «Инстаграме». Судя по всему, на данный момент он находится в Зангиланском районе Азербайджана, который был освобождён в ходе боевых действий.
Мусаев отправился на войну в качестве добровольца. По сведениям источников, на фронте он служил в разведке.
Фото спортсмена можно увидеть на странице в «Инстаграме».
Нагорно-Карабахский армяно-азербайджанский конфликт возобновился с новой силой 27 сентября 2020 года. После 44 дней войны Азербайджан практически полностью восстановил территориальную целостность в рамках границ, признанных международным сообществом. Боевые действия были остановлены при посредничестве президента России Владимира Путина.
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