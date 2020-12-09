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Кормье не собирается смотреть бой Мейвезера с YouTube-блогером

Кормье не собирается смотреть бой Мейвезера с YouTube-блогером
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, что не собирается смотреть поединок экс-чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с YouTube-блогером Логаном Полом. По его словам, такая схватка ему попросту неинтересна.

«Я не собираюсь смотреть этот бой. Не буду смотреть поединок Мейвезера с Полом. Если бы мы говорили о спарринге Тайсона и Джонса, то никаких вопросов, конечно, такое можно смотреть. Но смотреть Флойда с Логаном… Я не буду тратить деньги на платную трансляцию. Это даже не что-то вроде бойкота. Просто мне это неинтересно», — приводит слова Кормье BJ Penn.

Встреча Мейвезера с Полом будет выставочной. Планируется, что она состоится 20 февраля.

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