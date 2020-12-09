Магомед Исмаилов: те, кто хейтит, и 10 минут не выдержит в мире бойцов

34-летний российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал в «Инстаграме» видеоролик, в котором рассказал о своём отношении к критикам.



«Они думают, что мы выходим туда, ай-ай, 15 минут – это легко. Здесь мы переживаем такие тяжёлые моменты месяцами, а они (критики – прим. «Чемпионата») умудряются ещё хейтить кого-то из спортсменов. Те, кто хейтит, и 10 минут не выдержит в нашем мире», — сказал Исмаилов в опубликованном видеоролике.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, в ближайшие выходные, 13 декабря, Исмаилов сразится с Иваном Штырковым. Бой возглавит кард турнира ACA 115 промоушена Absolute Championship Akhmat. «Чемпионат» ведёт текстовый LIVE турнира.



Ранее стало известно количество зрителей, которые смогут посетить турнир ACA 115 в Москве.