Магомед Исмаилов: те, кто хейтит, и 10 минут не выдержит в мире бойцов

34-летний российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал в «Инстаграме» видеоролик, в котором рассказал о своём отношении к критикам.
«Они думают, что мы выходим туда, ай-ай, 15 минут – это легко. Здесь мы переживаем такие тяжёлые моменты месяцами, а они (критики – прим. «Чемпионата») умудряются ещё хейтить кого-то из спортсменов. Те, кто хейтит, и 10 минут не выдержит в нашем мире», — сказал Исмаилов в опубликованном видеоролике.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, в ближайшие выходные, 13 декабря, Исмаилов сразится с Иваном Штырковым. Бой возглавит кард турнира ACA 115 промоушена Absolute Championship Akhmat. «Чемпионат» ведёт текстовый LIVE турнира.
Ранее стало известно количество зрителей, которые смогут посетить турнир ACA 115 в Москве.
- 9 декабря 2020
-
07:33
-
00:37
-
00:30
- 8 декабря 2020
-
23:37
-
23:21
-
21:48
-
20:54
-
19:45
-
18:46
-
17:29
-
16:00
-
14:01
-
13:00
-
12:10
-
12:00
-
11:02
-
10:14
-
10:00
-
09:03
-
08:36
-
00:59
-
00:06
- 7 декабря 2020
-
23:03
-
21:53
-
20:00
-
18:51
-
17:40
-
15:37
-
14:02
-
13:30
-
12:00
-
11:01
-
10:39
-
10:03
-
09:31