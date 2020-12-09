Фергюсон пригрозил сняться с боя с Оливейрой на UFC 256
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, заявил, что снимется с боя с бразильцем Чарльзом Оливейрой, если тот провалит весогонку. Бой Фергюсон — Оливейра должен пройти на турнире UFC 256 12 декабря.
«Ставлю на то, что бразильцы, в том числе Чарльз Оливейра, заявятся на взвешивание с перевесом, как обычно. Уверен, Оливейра не станет гонять вес на неделе и покажет перевес в 3-4 фунта, используя в качестве оправдания то, что это бой на коротком уведомлении.
Если он покажет перевес, мы не будем драться. Поэтому, парни, посетите страницу Оливейры и мотивируйте его на весогонку, если хотите увидеть поединок», — написал Фергюсон в своём «инстаграме».
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