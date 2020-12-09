Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Зря приходил, что ли?» Минеев решил снова поддеть Исмаилова, Магомед ответил

«Зря приходил, что ли?» Минеев решил снова поддеть Исмаилова, Магомед ответил
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев в очередной раз решил поддеть соотечественника Магомеда Исмаилова, припомнив ему их очный поединок, состоявшийся в октябре 2018 года. Тот матч завершился вничью. Фото, сделанное после боя, Владимир опубликовал на своей странице в соцсети.

«Я что, зря приходил, что ли? Очень жду выпуск ММАгаШОУ», — написал под снимком Минеев.

В комментариях ему ответил Исмаилов.

«Выпуск будет после моего боя. У меня есть план, и я его придерживаюсь. Ничего не произошло зря, терпение», — написал Магомед.

Фото доступно на странице Владимира Минеева в «Инстаграме».

Напомним, ранее Исмаилов выразил надежду на бой с Йоэлем Ромеро, которого отчислили из UFC, Минеев его высмеял, после чего Магомед заявил, что тот просто завидует его заработкам.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020