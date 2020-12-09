«Зря приходил, что ли?» Минеев решил снова поддеть Исмаилова, Магомед ответил

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев в очередной раз решил поддеть соотечественника Магомеда Исмаилова, припомнив ему их очный поединок, состоявшийся в октябре 2018 года. Тот матч завершился вничью. Фото, сделанное после боя, Владимир опубликовал на своей странице в соцсети.
«Я что, зря приходил, что ли? Очень жду выпуск ММАгаШОУ», — написал под снимком Минеев.
В комментариях ему ответил Исмаилов.
«Выпуск будет после моего боя. У меня есть план, и я его придерживаюсь. Ничего не произошло зря, терпение», — написал Магомед.
Фото доступно на странице Владимира Минеева в «Инстаграме».
Напомним, ранее Исмаилов выразил надежду на бой с Йоэлем Ромеро, которого отчислили из UFC, Минеев его высмеял, после чего Магомед заявил, что тот просто завидует его заработкам.
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