«Зря приходил, что ли?» Минеев решил снова поддеть Исмаилова, Магомед ответил

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев в очередной раз решил поддеть соотечественника Магомеда Исмаилова, припомнив ему их очный поединок, состоявшийся в октябре 2018 года. Тот матч завершился вничью. Фото, сделанное после боя, Владимир опубликовал на своей странице в соцсети.



«Я что, зря приходил, что ли? Очень жду выпуск ММАгаШОУ», — написал под снимком Минеев.



В комментариях ему ответил Исмаилов.



«Выпуск будет после моего боя. У меня есть план, и я его придерживаюсь. Ничего не произошло зря, терпение», — написал Магомед.

Фото доступно на странице Владимира Минеева в «Инстаграме».

Напомним, ранее Исмаилов выразил надежду на бой с Йоэлем Ромеро, которого отчислили из UFC, Минеев его высмеял, после чего Магомед заявил, что тот просто завидует его заработкам.