«Вон того видите, сзади который?» Хабиб пожелал удачи брату Умару

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото с двоюродным братом Умаром Нурмагомедовым, который 23 января дебютирует в промоушене.
«Вон того видите, сзади который? Он просто хочет ворваться в UFC 23 января. Надеемся, это случится. Готовься, братишка», — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Соперником У. Нурмагомедова станет представитель Казахстана Сергей Морозов. Изначально планировалось, что поединок Нурмагомедов — Морозов состоится в октябре 2020 года, однако из-за болезни россиянина бой перенесли. На его счету 12 побед в 12 поединках в MMA, у Морозова 17 побед и три поражения.
Напомним, главным боем турнира UFC 257 станет поединок бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона в лёгком весе Дастина Порье.
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