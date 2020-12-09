Фьюри — Джошуа: я разобью тебе лицо. Иду за тобой, суперзвезда

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри обратился к обладателю поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Напомним, ранее Фьюри и Джошуа договорились о проведении в 2021 году двух поединков: первый бой станет объединительным, а во втором поединке проигравший получит право на реванш.

«Энтони, ты когда-нибудь осознавал, что я не заинтересован в том, чтобы быть суперзвездой или знаменитостью? Я боец и заинтересован лишь в том, чтобы разбить тебе лицо. Иду за тобой, суперзвезда», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.