В Bellator появился туркменский боец

31-летний туркменский боец Довлетджан Ягшимурадов (18-5), выступающий в полутяжёлой весовой категории, получил контракт с промоушеном Bellator. Об этом информирует MMAJunkie.
Также сообщается, что обновлённые контракты с Bellator получили сразу пятеро действующих бойцов промоушена: Саба Хомаси (32 года, полусредний вес, 15-8), Аманда Белл (32 года, женский полулёгкий вес, 7-7), Кристиан Эдвардс (22 года, полутяжёлый вес, 4-0), Касс Белл (33 года, легчайший вес, 5-1) и Хорнель Луго (25 лет, легчайший вес, 5-0).
Напомним, в ночь с 10 на 11 декабря мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 254, главным событием которого станет титульный бой за пояс в женском наилегчайшем весе с участием Илимы-Лей Макфарлан и Хулианы Веласкес.
- 9 декабря 2020
-
16:35
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:08
-
11:28
-
11:02
-
10:31
-
10:11
-
10:01
-
09:01
-
07:33
-
00:37
-
00:30
- 8 декабря 2020
-
23:37
-
23:21
-
21:48
-
20:54
-
19:45
-
18:46
-
17:29
-
16:00
-
14:01
-
13:00
-
12:10
-
12:00
-
11:02
-
10:14
-
10:00
-
09:03
-
08:36
-
00:59
-
00:06
- 7 декабря 2020
-
23:03
-
21:53