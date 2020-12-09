В Bellator появился туркменский боец

31-летний туркменский боец Довлетджан Ягшимурадов (18-5), выступающий в полутяжёлой весовой категории, получил контракт с промоушеном Bellator. Об этом информирует MMAJunkie.

Также сообщается, что обновлённые контракты с Bellator получили сразу пятеро действующих бойцов промоушена: Саба Хомаси (32 года, полусредний вес, 15-8), Аманда Белл (32 года, женский полулёгкий вес, 7-7), Кристиан Эдвардс (22 года, полутяжёлый вес, 4-0), Касс Белл (33 года, легчайший вес, 5-1) и Хорнель Луго (25 лет, легчайший вес, 5-0).

Напомним, в ночь с 10 на 11 декабря мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 254, главным событием которого станет титульный бой за пояс в женском наилегчайшем весе с участием Илимы-Лей Макфарлан и Хулианы Веласкес.