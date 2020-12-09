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Энтони Джонсон покинул UFC и перейдёт в Bellator

Энтони Джонсон покинул UFC и перейдёт в Bellator
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Джонсон покинул организацию, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани. По информации источника, Джонсон станет бойцом Bellator.

Ожидается, что он подпишет контракт с Bellator в ближайшее время и дебютирует в полутяжёлом весе под эгидой этой организации уже в первой половине 2021 года.

Джонсон не появлялся в октагоне с апреля 2017 года, когда он приёмом уступил Даниэлю Кормье в титульном поединке в полутяжёлом весе. Тем не менее у бойца был действующий контракт с UFC.

Всего на счету Джонсона 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и 6 раз потерпел поражение. В UFC боец выступал с апреля 2014 года. Под эгидой UFC он одержал шесть побед и дважды проиграл — оба поражения он потерпел в титульных боях.

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