Энтони Джонсон покинул UFC и перейдёт в Bellator

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Джонсон покинул организацию, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани. По информации источника, Джонсон станет бойцом Bellator.
Ожидается, что он подпишет контракт с Bellator в ближайшее время и дебютирует в полутяжёлом весе под эгидой этой организации уже в первой половине 2021 года.
Джонсон не появлялся в октагоне с апреля 2017 года, когда он приёмом уступил Даниэлю Кормье в титульном поединке в полутяжёлом весе. Тем не менее у бойца был действующий контракт с UFC.
Всего на счету Джонсона 28 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и 6 раз потерпел поражение. В UFC боец выступал с апреля 2014 года. Под эгидой UFC он одержал шесть побед и дважды проиграл — оба поражения он потерпел в титульных боях.
- 9 декабря 2020
-
18:00
-
17:12
-
16:35
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:08
-
11:28
-
11:02
-
10:31
-
10:11
-
10:01
-
09:01
-
07:33
-
00:37
-
00:30
- 8 декабря 2020
-
23:37
-
23:21
-
21:48
-
20:54
-
19:45
-
18:46
-
17:29
-
16:00
-
14:01
-
13:00
-
12:10
-
12:00
-
11:02
-
10:14
-
10:00
-
09:03
-
08:36
-
00:59
-
00:06