Джон Джонс объяснил причины перехода в тяжёлый вес

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс объяснил причины, по которым он сменил весовую категорию и перешёл в тяжёлый дивизион.
«Мне нравилось выступать в полутяжёлом весе, но я больше не боюсь этих парней. Никого из них. Думаю, что это было заметно по моим выступлениям. Конечно, я много тренируюсь, как и раньше, но в последних боях у меня не было тревоги за итог боя. С моими будущими соперниками будет иначе, я уважаю тяжеловесов. Эти бойцы внушают страх, они страшные. Это другой уровень мотивации.
Уверен, мои тейкдауны и борьба станут более взрывными. Я много работал над ногами, и они стали мощнее, так что, думаю, я смогу проходить в одну или две ноги. Проходы в две ноги станут одним из главных отличий в моём стиле, и люди это заметят», — приводит слова Джона Джонса ESPN.
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