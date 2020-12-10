Джошуа: бой с Пулевым значит для меня практически всё

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка с Кубратом Пулевым.



«Сейчас я более мотивирован, чем Пулев. Я так считаю. Это выступление для меня значит практически всё. Такое ощущение, будто я — претендент, просто с опытом. Я знаю, что сделал всё возможное во время подготовки к бою, чтобы победить. Надеюсь, что поединок не будет смотреться тяжёлым. У Пулева отличный джеб, европейский стиль, он способен хорошо помахать кулаками. Но я закончу бой с седьмого по девятый раунд», — приводит слова Джошуа BoxingScene.



Напомним, бой Джошуа и Пулева состоится 12 декабря 2020 года.



Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «O2 Arena» и пока не совсем понятно, будет ли допущено на бой хотя бы ограниченное количество зрителей.



Напомним, бой Джошуа — Пулев неоднократно переносили, в том числе из-за пандемии коронавируса. Джошуа проведёт первый поединок с декабря 2019 года. Тогда он вернул себе звание чемпиона мира, победив в реванше Энди Руиса.