Джошуа: бой с Пулевым значит для меня практически всё

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка с Кубратом Пулевым.
«Сейчас я более мотивирован, чем Пулев. Я так считаю. Это выступление для меня значит практически всё. Такое ощущение, будто я — претендент, просто с опытом. Я знаю, что сделал всё возможное во время подготовки к бою, чтобы победить. Надеюсь, что поединок не будет смотреться тяжёлым. У Пулева отличный джеб, европейский стиль, он способен хорошо помахать кулаками. Но я закончу бой с седьмого по девятый раунд», — приводит слова Джошуа BoxingScene.
Напомним, бой Джошуа и Пулева состоится 12 декабря 2020 года.
Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «O2 Arena» и пока не совсем понятно, будет ли допущено на бой хотя бы ограниченное количество зрителей.
Напомним, бой Джошуа — Пулев неоднократно переносили, в том числе из-за пандемии коронавируса. Джошуа проведёт первый поединок с декабря 2019 года. Тогда он вернул себе звание чемпиона мира, победив в реванше Энди Руиса.
- 10 декабря 2020
-
00:57
- 9 декабря 2020
-
23:55
-
23:34
-
19:58
-
18:00
-
17:12
-
16:35
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:08
-
11:28
-
11:02
-
10:31
-
10:11
-
10:01
-
09:01
-
07:33
-
00:37
-
00:30
- 8 декабря 2020
-
23:37
-
23:21
-
21:48
-
20:54
-
19:45
-
18:46
-
17:29
-
16:00
-
14:01
-
13:00
-
12:10
-
12:00
-
11:02
-
10:14
-
10:00