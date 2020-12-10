«Что случилось, тренер?» Хабиб перепостил фото с Мендесом

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов перепостил фотографию со своим тренером Хавьером Мендесом, которую тот выложил в «Инстаграм».
«Смотрю на Хабиба, когда думаю, что сейчас мне будут задавать вопросы. Я тут словно секьюрити», — подписал фотографию Мендес.
«Что случилось, тренер?» — отреагировал Нурмагомедов.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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