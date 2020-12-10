Гарбрандт вызвал на бой Сехудо. Тот ответил
Американский боец смешанных единоборств Коди Гарбрандт, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, вызвал на поединок бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо, который в мае 2020 года объявил о завершении карьеры.
«Зачем нам ждать 6 марта? Я дал тебе дату, ты выбираешь вес. Меня не волнует чёртов титул. Если ты называешь себя королём, не будь трусом. Не убегай, если ты на пике формы. Впереди большие бои», — написал Гарбрандт в своём «твиттере».
«Моё наследие уже написано и никогда не будет разрушено. Ты тот, кого я называю закуской перед основным блюдом. Ты просто слаб в сравнении со мной. Побеспокойся о своём подбородке ради меня», — ответил Сехудо в своём «твиттере».
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