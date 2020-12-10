Боец UFC Физиев: для меня все одинаковы, но нет желания драться с ребятами моей веры

Боец из Киргизии Рафаэль Физиев по прозвищу Атаман, которому предстоит драться в основном карде турнира UFC 256 в Лас-Вегасе с бразильцем Ренато Мойкано, признался, что у него нет желания взять реванш у Магомеда Мустафаева за единственное поражение в карьере.



«Нет, абсолютно. Вообще нет желания драться с ребятами моей веры. В целом, конечно, для меня все одинаковы, но я плохо себя чувствую, когда знаю, что против меня выходит соперник одной веры со мной. У меня появляется барьер, я уже не тот, что с другими ребятами.

Было ли это причиной поражения? Думаю, нет. Он попал так попал. Я проиграл, вопросов там не было никаких. Но барьер был, я заставлял себя быть злым. Когда ты заставляешь себя быть злым, это уже яма. Выходить на бой ты должен заряженным и злым по факту», — сказал Физиев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».