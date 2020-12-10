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Физиев: Макгрегор по-прежнему является серьёзной угрозой для дивизиона

Физиев: Макгрегор по-прежнему является серьёзной угрозой для дивизиона
Бокс/ММА / UFC 0

Боец из Киргизии Рафаэль Физиев по прозвищу Атаман ответил, кто, по его мнению, должен будет драться за вакантные пояс UFC, если его заберут у россиянина Хабиба Нурмагомедова, а также оценил текущую форму ирландца Конора Макгрегора.

«Если честно, как-то об этом пока не думал. Сейчас Фергюсон дерётся с Оливейрой, Макгрегор – с Порье, но есть ещё и Гэтжи. Кто-то из них. Но сейчас вообще не понять, что там происходит вокруг этого пояса.

Считаю ли я Макгрегора по-прежнему серьёзной угрозой для дивизиона? Безусловно. Чем бы вредным он когда-то ни баловался, в первом раунде он может достать тебя. Да и вообще в любом раунде Конор может попасть хорошо», — сказал Физиев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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