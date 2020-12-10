Физиев: Макгрегор по-прежнему является серьёзной угрозой для дивизиона
Боец из Киргизии Рафаэль Физиев по прозвищу Атаман ответил, кто, по его мнению, должен будет драться за вакантные пояс UFC, если его заберут у россиянина Хабиба Нурмагомедова, а также оценил текущую форму ирландца Конора Макгрегора.
«Если честно, как-то об этом пока не думал. Сейчас Фергюсон дерётся с Оливейрой, Макгрегор – с Порье, но есть ещё и Гэтжи. Кто-то из них. Но сейчас вообще не понять, что там происходит вокруг этого пояса.
Считаю ли я Макгрегора по-прежнему серьёзной угрозой для дивизиона? Безусловно. Чем бы вредным он когда-то ни баловался, в первом раунде он может достать тебя. Да и вообще в любом раунде Конор может попасть хорошо», — сказал Физиев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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