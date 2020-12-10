Николай Валуев: не все депутаты — выдающиеся люди. Но это как минимум не стадо

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев на своей веб-конференции ответил пользователю, который спросил его о работе в Госдуме РФ.

«Здравствуйте, Николай! После вашей спортивной карьеры не скучно в Думе заседать? Не думаю, что вы там за зарплату работаете или за взятки, вы на ринге, думаю, своё заработали. Но всё-таки не скучно? После активной спортивной карьеры… А тут, извините, «стадо»… и всё такое. И всё-таки не скучно?» — написал пользователь.

«Заседать, может быть, и скучно, но работать мне не бывает скучно. Я познакомился и подружился со многими депутатами и знаю их лично, среди них есть в том числе великие спортсмены, и у меня не повернётся язык, как у вас, назвать их стадом. Это выдающиеся люди. Я не могу сказать, что все буквально, но это уж как минимум — не стадо.

Потихоньку двигается история, хотя бы по изменениям в конституции, она двинулась в сторону увеличения полномочий ГД при формировании правительства Российской Федерации. Вот, собственно, так, но про «стадо» вы неправы», — ответил Валуев.