«Было время». Хабиб Нурмагомедов показал фото с отцом

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой изображены он и его отец Абдулманап. Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался в июле на 58-м году жизни в результате осложнений, вызванных коронавирусом.
«Было время», — подписал Хабиб фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Нурмагомедов-старший воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и благодаря этому попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец.
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