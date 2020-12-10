Гэтжи дал прогноз на бой Фергюсон — Оливейра
Американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, поделился ожиданиями от поединка Тони Фергюсона и Чарльза Оливейры, которые сразятся в ночь с 12 на 13 декабря мск. По мнению Гэтжи, Фергюсон победит Оливейру.
«Интригующий поединок. Мы обсуждали этот бой с парнями, и мне кажется, что Тони выиграет.
Чтобы справиться с ним, как это сделал я, нужно обладать определённым стилем, а я не думаю, что Оливейра умеет так драться. Его техника похожа на технику Энтони Петтиса. Поэтому в поединке с Фергюсоном Оливейру ждут те же проблемы, что и Петтиса», — рассказал Гэтжи в интервью YouTube-каналу The Schmo.
Ранее Фергюсон назвал условие, при котором снимется с боя с Оливейрой.
Фергюсон пригрозил сняться с боя с Оливейрой на UFC 256
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